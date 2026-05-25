Итоги реализации Народной программы подвели на форуме в Реутове

Отчетный форум «Доверие» состоялся в Центре культуры и искусств Реутова. Участники обсудили итоги реализации Народной программы «Единой России» за пять лет.

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, что в 2021 году в Реутове собрали свыше 7 тысяч наказов жителей. За пять лет в микрорайоне 10А построили поликлинику, школу на 1100 мест и детский сад на 250 мест. Кроме того, открыли физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тысяч квадратных метров.

«До конца года достроим Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которую тоже очень ждут», — сказал Игорь Брынцалов.

В Реутов удалось привлечь почти 118 миллиардов рублей инвестиций и создать 9 тысяч новых рабочих мест. Это результат, в том числе, работающих на уровне региона мер поддержки бизнеса, многие из которых заложены в Народной программе.

В форуме принял участвовал глава Балашихи Сергей Юров, который ранее несколько лет руководил Реутовом и очень хорошо знает специфику города. Он стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» и намерен баллотироваться в Государственную думу, если избиратели поддержат его кандидатуру.

Жители Реутова активно вносят предложения в новую Народную программу, уже собрано более 2 тысяч наказов. Жительница дома на Носовихинском шоссе Анастасия Тарасова, например, хочет, чтобы в ее дворе обустроили небольшой сквер и провели озеленение. «У нас много детей и пожилых людей. Было бы здорово для них в первую очередь организовать место отдыха рядом с домом», — считает она.

Предложения жителей в новую Народную программу принимаются в разных форматах: на сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, в приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья. Также в Реутове и Балашихе запущен сбор предложений и инициатив через «программные мастерские», которые начали работать на предприятиях.