Итоги реализации народной программы обсудили на форуме в Коломне

В Московской области начались отчетные мероприятия по реализации Народной программы партии «Единая Россия». 19 мая в городском округе Коломна итоги пятилетней работы по юго-востоку региона были подведены на форуме «Подмосковье. Есть результат!».

Помимо достижений, участники встречи обсудили приоритетные направления дальнейшей работы по развитию Подмосковья. В 2021 году на встречах с жителями Подмосковья было собрано 780 тысяч наказов, которые легли в основу народной программы «Единой России». За последние пять лет была проведена масштабная работа. Как результат — 98% задач удалось претворить в жизнь. О достижениях по ключевым направлениям народной программы на форуме в Коломне рассказал руководитель окружного штаба, депутат Государственной думы России Никита Чаплин.

«Мы отметили существенные улучшения в области здравоохранения, образования. Мы капитально отремонтировали множество школ на юго-востоке Подмосковья, построили новые школы, возвели детские сады, преобразовываются наши городские больницы, поликлиники, дороги, поэтому юго-востоку в Подмосковье есть чем гордиться, есть что доложить своим избирателям за эти пять лет. И, конечно, по итогам форума мы сказали слова особой благодарности нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, потому что без поддержки его личной, без поддержки правительства региона таких, конечно, успехов юго-восток Подмосковья бы не добился», — сказал Никита Чаплин.

Итоги работы по приоритетным задачам Народной программы в своих округах представили секретари местных отделений «Единой России». Во многом положительные результаты были достигнуты благодаря участию в этом процессе депутатов разного уровня власти. Традиционно особое внимание здесь уделяли сфере ЖКХ, развитию дорожной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству территорий.

«В рамках партийного проекта „Городская среда“ мы обновили десятки общественных пространств, сделали город ярче и удобнее для всех. Из 50 общественных пространств, а это парки, бульвары, скверы, за пять лет было отремонтировано и благоустроено 24 территории. Привели в порядок самые большие общественные территории — это Парк Мира и парк 50 лет Октября в Коломне и также карьер Западный в городе Озеры», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Коломны Александр Гречищев.

В 2022 году в Народной программе появилось еще одно важное направление — всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. Сейчас в области действуют 77 мер социальной поддержки военнослужащих: от социальной газификации и трудоустройства до денежных пособий и льгот для детей защитников. Подробно на этой теме остановилась депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.