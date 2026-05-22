Итоги реализации народной программы обсудили на форуме в Коломне
В Московской области начались отчетные мероприятия по реализации Народной программы партии «Единая Россия». 19 мая в городском округе Коломна итоги пятилетней работы по юго-востоку региона были подведены на форуме «Подмосковье. Есть результат!».
Помимо достижений, участники встречи обсудили приоритетные направления дальнейшей работы по развитию Подмосковья. В 2021 году на встречах с жителями Подмосковья было собрано 780 тысяч наказов, которые легли в основу народной программы «Единой России». За последние пять лет была проведена масштабная работа. Как результат — 98% задач удалось претворить в жизнь. О достижениях по ключевым направлениям народной программы на форуме в Коломне рассказал руководитель окружного штаба, депутат Государственной думы России Никита Чаплин.
«Мы отметили существенные улучшения в области здравоохранения, образования. Мы капитально отремонтировали множество школ на юго-востоке Подмосковья, построили новые школы, возвели детские сады, преобразовываются наши городские больницы, поликлиники, дороги, поэтому юго-востоку в Подмосковье есть чем гордиться, есть что доложить своим избирателям за эти пять лет. И, конечно, по итогам форума мы сказали слова особой благодарности нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, потому что без поддержки его личной, без поддержки правительства региона таких, конечно, успехов юго-восток Подмосковья бы не добился», — сказал Никита Чаплин.
Итоги работы по приоритетным задачам Народной программы в своих округах представили секретари местных отделений «Единой России». Во многом положительные результаты были достигнуты благодаря участию в этом процессе депутатов разного уровня власти. Традиционно особое внимание здесь уделяли сфере ЖКХ, развитию дорожной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству территорий.
«В рамках партийного проекта „Городская среда“ мы обновили десятки общественных пространств, сделали город ярче и удобнее для всех. Из 50 общественных пространств, а это парки, бульвары, скверы, за пять лет было отремонтировано и благоустроено 24 территории. Привели в порядок самые большие общественные территории — это Парк Мира и парк 50 лет Октября в Коломне и также карьер Западный в городе Озеры», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Коломны Александр Гречищев.
В 2022 году в Народной программе появилось еще одно важное направление — всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. Сейчас в области действуют 77 мер социальной поддержки военнослужащих: от социальной газификации и трудоустройства до денежных пособий и льгот для детей защитников. Подробно на этой теме остановилась депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.
«Модернизируются госпитали для ветеранов войн, созданы условия, чтобы ветераны СВО смогли попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию. На региональном уровне по инициативе фракции партии „Единая Россия“. Московской областной Думой принято 17 законов и действует 36 мер поддержки участников спецоперации», — сообщила Екатерина Лобышева.
Обеспечение продовольственной безопасности и, как следствие, развитие сельских территорий также стали для партии важными задачами. Создание условий для профессионального роста молодых специалистов в агропромышленном комплексе тогда, в 2021 году, стало одним из наиболее распространенных запросов от населения. Все о ситуации с квалифицированными кадрами на селе знает координатор партийного проекта «Российское село» Ася Исаева, посвятившая решению этой проблемы в родном озерском агрохолдинге последние пять лет.
«Средний возраст большинства специалистов агропромышленного комплекса — свыше 50 лет. Но благодаря поддержке партии принимаются специальные меры по привлечению кадров и создается сквозная система образования: школы — предприятия. Есть три направления, по которым ведется сейчас работа. Это агротехклассы, это программа „Профессионалитет“ и высшие учебные заведения. Что касается высших учебных заведений, благодаря специальным, программам студенты могут получать образование и параллельно работать на предприятии», — отметила председатель совета директоров АО «Предприятие „Емельяновка“» и АО «Агрофирма Сосновка».
В финале форума депутат Госдумы Никита Чаплин лично поблагодарил жителей, которые активно участвуют в общественном контроле и помогают воплощать задуманное в жизнь. Сбор наказов в новую Народную программу «Единой России» на следующие пять лет уже открыт.