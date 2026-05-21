Итоги развития спорта за 5 лет подвели на форуме в Балашихе

В округе работают 70 спортивных клубов и секций, развивается 60 видов спорта.

«Сегодня загруженность спортивных объектов округа уже превышает 6 миллионов посещений в год. Спортшколы Балашихи входят в число лучших в Московской области. Под руководством заслуженных тренеров России и мастеров спорта международного класса их воспитанники регулярно добиваются высоких результатов», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Итогами масштабной работы за пять лет стали строительство и реконструкция стадиона «Метеор-Пехорка», спортивного комплекса «Орион», нового физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Труд», футбольных полей в парке Ольгино и в Пестовском парке, спортплощадки у «Метеора».

«За последние пять лет мы провели масштабную реорганизацию спортивных учреждений города. Мы создали единую систему подготовки спортсменов — от дворового и массового до спорта высших достижений. На севере работает комплекс детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва „Метеор“, на юге округа — „Орион“. За пять лет в городе построено и модернизировано 175 дворовых спортивных площадок. Сегодня спорт действительно стал доступен практически в каждом микрорайоне», — подчеркнул глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

В этом году начался капитальный ремонт стадиона «Строитель», а в ближайшие годы будет отремонтирован спорткомплекс «Керамик». В округе каждый год реализуются крупные спортивные проекты: «Выходи во двор», Кубок «ГТО», матчи легенд по хоккею и футболу с известными чемпионами России.

Спортсмены Балашихи только за последние годы завоевали более 500 медалей на областных соревнованиях.

«Мы видим, как активно развивается спорт в Балашихе, как добавляются новые дисциплины. В каждом виде спорта, в каждом направлении работают грамотные специалисты, которые умеют правильно тренировать детей, у которых загораются глаза, и появляется желание идти в большой спорт. Когда ребенок занимается любимым делом и добивается высоких результатов — это дорогого стоит», — отметил директор ледового дворца «Арена „Балашиха“ имени Ю. Е. Ляпкина», депутат Совета депутатов Балашихи Александр Бахтин.

В округе активно развивается адаптивный спорт. Есть футбольная команда ветеранов спецоперации «Штурм» и первый в Подмосковье следж-хоккейный клуб «Гвардия».

Особое место занимает массовый любительский спорт. Турниры «Кожаный мяч», «Золотая шайба — Шлем и краги» проводятся на дворовых площадках с 2020 года и стали основой для дворовой лиги — открытого городского турнира, инициированного местным отделением «Единой России».

Также развивается проект «5 верст», который проводится в парках Балашихи и уже стал частью городской спортивной культуры. Отделение Балашихи признано лучшим парковым забегом по итогам 2024 года в России. Еженедельно оно входит в топ-5 по посещаемости среди парковых забегов по всей России.