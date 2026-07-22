Итоги работы животноводческого сектора подвели в Наро-Фоминском округе

Аграрии Наро-Фоминского округа подвели итоги работы животноводческого сектора за первое полугодие 2026 года. Были достигнуты хорошие производственные показатели, закрепившие позитивные тенденции прошлых лет.

Объемы производства мяса сохранились на уровне прошлого года, что свидетельствует о стабильности сектора.

Молочная отрасль также показала положительную динамику. Объемы надоев увеличились на 500 тонн. Продуктивность стада выросла: удой на одну фуражную корову прибавил 219 килограммов и составил 4453 килограмма — это 105,2% к уровню 2025 года.

Главным драйвером стало птицеводство: производство инкубационных яиц выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 34,5 миллионов штук.