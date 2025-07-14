Итоги работы за полугода подвели в ОМВД Можайского округа

Расширенное совещание состоялось в актовом зале ОМВД России по Можайскому городскому округу. Основной темой мероприятия стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2025 года.

В совещании участвовали глава муниципалитета Денис Мордвинцев и прокурор Можайска, старший советник юстиции Даниил Гаврилов.

Основными достижениями ОМВД за шесть месяцев текущего года стали снижение уличной преступности благодаря системе видеонаблюдения в жилых зонах и местах массового отдыха и взаимодействие с населением. Также была отмечена важность патриотической работы с молодежью округа.

Отличившимся сотрудникам ведомства вручили награды за высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и личную инициативу.

Начальник ОМВД России по Можайскому округу Юрий Воронин отметил, что профессионализм сотрудников полиции является залогом доверия жителей. «Зачастую инспекторы предлагают решения, которые меняют ситуацию в округе к лучшему», — подчеркнул он.