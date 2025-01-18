Итоги работы за 2024 год подвели сотрудники МВД в Красногорске

Лучших полицейских наградили по результатам работы в прошлом году в Красногорске. В округе провели заседание, на котором озвучили итоги 2024 года.

Церемония награждения прошла в Управлении Министерства внутренних дел по городскому округу Красногорск. На ней сообщили, что за 2024 год полицейские муниципалитета раскрыли более двух тысяч тяжких преступлений.

Кроме того, на службу пришел за год еще 61 правоохранитель.

«Служба наша многогранная интересная. В первую очередь, это работа с гражданами. Мы служим закону, служим народу», — отметила участковый уполномоченный УМВД России по Красногорску, капитан полиции Ирина Лазутина.