Итоги работы ветеранской организации в 2024 году подвели в Можайске

В Можайске провели заседание Президиума местного отделения Московской областной организации ветеранов. На нем подвели итоги года, а также озвучили планы работы в 2025 году.

На встрече обсудили результаты работы Местной организации в ушедшем году и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Участники также узнали о плане ключевых мероприятий 2025 года, а также обсудили вопросы здравоохранения.

«Руководство Можайского городского округа всегда поддерживает участие ветеранов во всех проводимых мероприятиях, будь то материальная помощь или предоставление транспорта для необходимых поездок», — отметила Председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова.

Во встрече также поучаствовали члены Президиума, председатели первичных ветеранских организаций муниципалитета, глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Провожая трудный и сложный 2024-й год, когда нашему поколению, к великому сожалению, досталось испытать горечь военных потерь, необходимо отметить, что можайские ветераны всячески помогают в оказании гуманитарной помощи воинам и пострадавшим приграничным регионам. Люди старшего поколения вяжут носки, плетут сети, варят борщи, делают много всего полезного. Спасибо вам за неравнодушие и патриотизм!» — сказала Лидия Афанасьева.

Также на встречу приехали муниципальный депутат Александр Князев, руководитель Можайской общественной организации «Дети войны» Евдокия Парыгина, почетный гражданин города Можайска и член президиума Совета ветеранов Тамара Луговцова.

«Первое, что мы пожелаем, — скорейшей нашей Победы и мирного неба над головой. Будет мирное небо, все наши ребята-герои вернутся, и тогда мы все вместе, одной командой справимся с абсолютно любыми проблемами!» — отметил Денис Мордвинцев.