Итоги работы в социальной сфере за 2025 год подвели в Лобне

Один из главных поводов для гордости — развитие здравоохранения. В открывшуюся в декабре 2024 года новую поликлинику за год обратились более 80 тысяч жителей. На работу приходят новые специалисты, развивается телемедицина, расширяются возможности лаборатории, реализуется программа поддержки материнства и детства, обновляется оборудование. Открыт дневной стационар и отделение реабилитации, где есть все необходимое для комплексного восстановления после операций и травм.

«Наша поликлиника прекратилась в какой-то рай. И то, что делается, и то, что сделано, реабилитационное отделение, это все важно. В то время, когда у нас много наших ребят возвращающихся с СВО, которым нужно оказывать помощь, мы готовы. И я желаю всего самого хорошего всему коллективу нашей Лобненской городской больницы. И огромная благодарность главе, без ее поддержки это было бы невозможно», — отметил почетный гражданин Лобни Владимир Букин.

Еще одна важная задача — поддержка общественных организаций, причем не только финансовая, но и организационная и методическая помощь. Особое внимание уделяется объединениям, работающим с инвалидами, пожилыми людьми и многодетными семьями. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» благодаря фирменному автобусу теперь гораздо чаще ездят на экскурсии, некоммерческая организация «Добрология», которая помогает особенным детям и их семьям, получила собственное помещение, а в следующем году в новый дом переедут городское отделение общества глухих и Союз пенсионеров.