Итоги работы управляющих компаний за полугодие подвели в Солнечногорске

Итоги работы по повышению качества управления многоквартирными домами подвели в городском округе. С начала 2026 года количество управляющих компаний, соответствующих областным стандартам, значительно увеличилось, а число организаций с неудовлетворительными показателями сократилось.

Согласно системе оценки управляющих компаний, действующей в Подмосковье, они распределяются по трем зонам: зеленой, желтой и красной. В начале года в Солнечногорске из 33 управляющих компаний 12 находились в красной зоне и обслуживали 226 многоквартирных домов.

Глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что ряд УК улучшил свою работу и был выведен из красной зоны. «В отношении других были приняты более жесткие решения совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также прокуратурой. Одна компания уже лишена лицензии и покинула рынок. По другим работа продолжается», — рассказал руководитель муниципалитета.

На данный момент число УК в зеленой зоне выросло с двух до 16. До конца года в округе планируют вывести из красной зоны оставшиеся управляющие организации.

Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, собственникам помогают организовать переход к более эффективной форме управления домом. Дополнительным шагом стало создание муниципальной управляющей компании. В настоящее время УК МБУ «ДЕЗ» обслуживает 96 многоквартирных домов и продолжает расширять свою деятельность.

Ознакомиться с условиями обслуживания и получить консультацию по вопросам перехода в муниципальную УК можно в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: +7 (496) 263-86-52.