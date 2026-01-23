Итоги работы управляющих компаний подвели в Богородском округе

23 января в администрации Богородского округа прошло совещание под председательством главы округа Игоря Сухина с руководителями управляющих компаний. На встрече присутствовали также представители контрольных и надзорных органов.

Были подведены итоги 2025 года и обозначены целевые показатели на 2026 год. По доброй традиции мероприятие началось с награждения лучших обслуживающих организаций. Среди них были названы УК «Жилфонд Богородского г.о», компании «Наш двор» и «Альянс Богородского г.о».

За досрочную реализацию программы ремонта подъездов отметили ООО «Турион», а за перевыполнение плана по программе ремонта подъездов — «УК Евростандарт». За перевыполнение плана по проведению общих собраний собственников жилых помещений в электронном виде наградили УК «Доверие Богородского г. о.». За качественное выполнение работ по содержанию жилого фонда поблагодарили ООО «Ресурсы дома». Отдельно отметили работу за три года и вручили сертификат руководителю управляющей компании «Полет» Елене Копотовой.

На территории округа работают 23 управляющие компании, общее количество обслуживаемых многоквартирных домов — 1580.

«Работа с людьми всегда очень сложная… Спасибо всем, кто создает уют для наших жителей и делает их жизнь счастливее» — сказал Игорь Сухин. Он подчеркнул важность выстраивания конструктивного диалога с жителями.

По словам специалистов в сфере ЖКХ, в настоящее время в муниципалитете прослеживается положительная динамика, по сравнению с предыдущим годом, отмечается снижение аварийности, количество обращений по теме отключений.

Отдельно остановились на таких рабочих моментах, как проведение общих собраний собственников (электронное голосование), техническое диагностирование в газифицированных многоквартирных домов старше 30 лет, отработка заявок жителей в системе ЕДС МО.

Заместитель главы Надежда Мылова подчеркнула, что благоустройство дворов и содержание многоквартирных домов — это совместная ответственность управляющих компаний и жильцов.

«Работать есть, над чем …Тем не менее, 25 год показал, что благодаря нововведениям работа начала выстраиваться должным образом. Сейчас вводится новая цифровая платформа „Яндекс Вектор“ для УК. Эта система повысит эффективность контроля за содержанием придомовых территорий и обеспечит сквозную прозрачность всех рабочих процессов» — рассказала Надежда Мылова.

Она добавила, что управляющие компании значительно повысили свою квалификацию и стали дисциплинированнее в вопросах исполнения обязанностей, что уже приносит положительные результаты.