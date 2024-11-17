Итоги работы центра поддержки участников СВО за год подвели в Наро-Фоминске

В администрации Наро-Фоминского городского округа состоялось заседание оперативного штаба, посвященное оказанию социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. На нем подведели итоги работы за текущий год.

Основные темы обсуждения касались медицинской, юридической, образовательной и материальной помощи. Широкий перечень мер поддержки включает как общую, так и адресную помощь по всем социальным направлениям, с особым вниманием к семьям погибших в зоне СВО.

Центр поддержки участников СВО в Наро-Фоминском городском округе активно взаимодействует с 443 семьями, предоставляя им возможность общения и социализации.

На заседании выступила руководитель комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова. Она отметила, что коллектив центра оказывает помощь целенаправленно и адресно, а главное оперативно.

Заседание стало важным шагом к укреплению социальной поддержки участников СВО и их семей, обеспечивая им необходимую помощь и заботу в трудные времена.

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