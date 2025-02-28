Итоги работы территориальных управлений в 2024 году подвели в Подмосковье

Единый расчетный центр Подмосковья подвел итоги работы за 2024 год. Абсолютными победителями стали территориальные управления в Наро-Фоминске и Клину.

По итогам четвертого квартала минувшего года лучшими признали офисы «Лобня» и «Наро-Фоминск».

Сотрудники центра оценивали 48 управлений по 10 ключевым критериям, среди которых качество обслуживания клиентов, число обращений, количество собранных платежей, а также соответствие стандартам комфорта.

Наро-Фоминское управление, которое обслуживает три округа, показало высокий уровень стабильности и собрало больше всего платежных документов. Клиентский офис в Клину также заслуженно стал лидером, предоставив жителям комфортное пространство и удобную технику.