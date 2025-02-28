Итоги работы территориальных управлений в 2024 году подвели в Подмосковье
Единый расчетный центр Подмосковья подвел итоги работы за 2024 год. Абсолютными победителями стали территориальные управления в Наро-Фоминске и Клину.
По итогам четвертого квартала минувшего года лучшими признали офисы «Лобня» и «Наро-Фоминск».
Сотрудники центра оценивали 48 управлений по 10 ключевым критериям, среди которых качество обслуживания клиентов, число обращений, количество собранных платежей, а также соответствие стандартам комфорта.
Наро-Фоминское управление, которое обслуживает три округа, показало высокий уровень стабильности и собрало больше всего платежных документов. Клиентский офис в Клину также заслуженно стал лидером, предоставив жителям комфортное пространство и удобную технику.