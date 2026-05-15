Итоги работы театральной студии «Спектр» подвели в Воскресенске

Вечер под названием «Театр. Творчество. Дети» прошел в рамках театральной гостиной «НеслуЧАЙные встречи» во Дворце культуры «Юбилейный». Участники театральной студии «Спектр» и их родители собрались за чаепитием, чтобы обсудить итоги года.

Руководитель студии Елена Сенадская поблагодарила ребят за их увлеченность театром, упорство и активное участие в жизни коллектива. Она отметила достижения каждой из четырех групп: «Актеры 1-й категории», «Актеры 2-й категории», «Актеры 3-й категории» и «Начинающие актеры». Теплые слова благодарности за поддержку и помощь в развитии студии прозвучали и в адрес родителей юных талантов.

Вечер продолжился просмотром видеороликов, выступлением юных артистов студии и обсуждением планов на следующий учебный год.

Мероприятие прошло в теплой, семейной обстановке, оставив у всех присутствующих яркие и незабываемые впечатления.