Итоги работы судебных приставов в 2024 году подвели в Подмосковье

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области подвели итоги работы за 2024 год. В орган за этот период поступили 1534 обращения от жителей.

За 2024 год служба составила в отношении нарушителей предписаний о выплате штрафов 117 административных протоколов, причем 15 из них получили банки, 96 — микрокредитные организаци, а еще шесть протоколов – профессиональные коллекторские организации.

Проведены были 419 профилактических мероприятия, что в четыре раза превышает показатели 2023 года.

«В результате контрольно-надзорной деятельности ГУФССП России по Московской области в федеральный бюджет в 2024 году поступило порядка 10 миллионов рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов», — добавил начальник профильного отдела Дмитрий Мальгинов.