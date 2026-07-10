Итоги работы системы здравоохранения за 2025 год подвели в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова подвела основные итоги работы медицинской сферы в прошлом году. Доклад охватил как ключевые количественные показатели, так и качественные изменения в обслуживании пациентов.

Поликлиника, которую открыли в 2024 году, приняла за все время около 500 тысяч пациентов. В прошлом году на ее базе начало функционировать отделение реабилитации, где свое здоровье успешно восстановили уже 1500 человек. Высокотехнологичная роботизированная лаборатория за год обработала свыше 3 миллионов анализов, значительно ускорив диагностику.

Врачи неотложной помощи помогли в 2025 голу более чем 30 тысячам человек. В 97% случаев бригады прибывали на экстренные вызовы строго по нормативу.

Лобня стала первым муниципалитетом в Подмосковье, внедрившим ночную диспансеризацию. За год возможностью пройти обследование в вечернее и ночное время воспользовались более 500 жителей.

Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям — для них на регулярной основе проводятся специализированные дни здоровья.

Штат Лобненской больницы укомплектован на 87%, в команде работают более 936 специалистов. За последний год коллектив пополнили врачи дефицитных специальностей: гериатр, детский психиатр, онколог, маммолог и специалисты ультразвуковой диагностики. Главный врач больницы Виктория Тен удостоена благодарности губернатора Подмосковья.

«Все эти достижения — результат нашей общей заботы о жителях и глубокого уважения к благородному труду медицинских работников», — подчеркнула Анна Кротова.