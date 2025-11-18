Итоги работы с сельскими территориями за 5 лет подвели в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин рассказал о развитии отдаленных населенных пунктов на окружном форуме. Он отметил важность создания комфортных условий для жизни на селе и сообщил, что за пять лет в округе реализовали 30 проектов по инициативе местных жителей.

В муниципальном округе 146 сельских населенных пунктов и 486 садоводческих товариществ, а также 72 старосты и 58 активных жителей.

В Чехове успешно зарекомендовал себя проект «Выездная администрация». На встречах с жителями решают большинство вопросов на месте. С 2024 года такие выезды расширили на предприятия округа. Всего провели более 150 встреч, в которых участвовали свыше 9 тысяч граждан.