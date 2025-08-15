Итоги работы с незаконными перевозчиками мусора подвели в Подмосковье

Работы проводились совместно в региональными Минэкологии, Минчистоты и Главным управлением МВД.

С начала года прошло 29 рейдов в 14 муниципалитетах. Благодаря проверкам выявили 101 нарушителя, с них взыскали более полумиллиона рублей штрафов. Семь транспортных средств изъяли и отправили на штрафстоянки.

Также к выявлению «серых возчиков» подключились 44 органа местного самоуправления. Они организовали более двух тысяч мероприятий, которые помогли найти организации без лицензий, осуществляющих незаконный сброс отходов. По 1,5 тысячи правонарушений идут административные расследования. На штрафстоянки помещены 26 автомобилей.