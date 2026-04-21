Итоги работы противопожарно-спасательной службы подвели в Талдоме

В Талдомском городском округе прошло совещание, на котором подвели итоги работы Московской областной противопожарно-спасательной службы за первый квартал года. На мероприятии присутствовали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник внутренней службы Алексей Логинов, заместитель главы городского округа Талдом Сергей Молчанов и руководящий состав ГКУ МО «Мособлпожспас». Совещание провел начальник противопожарно-спасательной службы Мянсур Якубов.

Работники территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» продемонстрировали способы спасения и самоспасения в экстренной ситуации. Они также представили свои разработки, которые облегчают работу пожарных и спасателей. Среди новинок — поисковый прибор «Юрий Великий», предназначенный для поиска и спасения людей на акватории водохранилища.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник внутренней службы Алексей Логинов отметил основные направления работы на текущий квартал:

«В совместной работе по приоритетному направлению есть принципиальные четыре ключевых направления. Первое — сегодня у нас в активной фазе проводится сезонная проверка источников противопожарного водоснабжения. Попрошу к этой работе подойти качественно».

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако представил общий доклад о работе противопожарно-спасательной службы в первом квартале. Он отметил, что за этот период на территории Московской области произошли две чрезвычайные ситуации и более 11 000 происшествий. Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в тушении 2503 пожаров, включая 20 крупных.