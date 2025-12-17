Итоги работы предприятий в 2025 году подвели в Орехово-Зуеве

Положительную динамику в развитии бизнеса в Орехово-Зуевском округе отметили на совещании при главе муниципалитета. На мероприятии озвучили результаты работы в уходящем году.

За год в округе еще на две организации стало больше крупных промышленных предприятий. Таковыми стали заводы «Стелкон» и «Коммаш».

Растет и число субъектов малого и среднего предпринимательства — 7584. Рост составил 4,7%.

Успехи в импортозамещении отметили у ЛиАЗа, «Давыдово. Компания по производству шин», «НПП Респиратор», «КАМПО», «Демиховского машиностроительного завода», «Топаза», «Стелкона», ТПК «Техника транспорта», «ЛЕО», «Панком-Стройсервис».

Бизнес округа продолжает активно пользоваться мерами господдержки. Это субсидии на модернизацию, лизинг, помощь при выходе на маркетплейсы и запуске по франшизе.

Кроме того, предприниматели прибегают к услугам Московского областного Фонда микрофинансирования, принимают участие в программе «Недвижимость за 1 рубль».

«Часто на рост бизнеса влияет дефицит кадров. Работаем по данному направлению, чтобы выровнять ситуацию. Совместно с предприятиями проводим ярмарки вакансий, дни открытых дверей, конкурсы профмастерства, развиваем взаимодействие с колледжами и школами, предприятия открывают специализированные классы и лаборатории. Эффект такого комплекса мер уже заметен, наша молодежь все чаще идет работать на предприятия округа», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.