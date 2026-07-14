Итоги работы полиции за полугодие подвели в Наро-Фоминском округе

Начальник управления МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу подполковник Вячеслав Орликов представил отчет о деятельности за первые шесть месяцев 2026 года. Было зафиксировано на 46% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2025 года

Раскрываемость преступлений, совершенных на территории округа, превысила 70%, что выше среднего показателя по региону. Кроме того, отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на более чем 600 общественных мероприятиях, которые посетили 164 тысячи жителей и гостей округа.

Лучших сотрудников отметили ведомственными наградами, медалями и благодарностями, а также поздравили с присвоением очередных специальных званий.

Заместитель главы муниципалитета Сергей Доля отметил значимость работы полиции и плодотворное сотрудничество управления с администрацией по широкому кругу вопросов. Он вручил отличившимся сотрудникам благодарности от имени главы Наро-Фоминского округа.