Итоги работы полиции за 9 месяцев текущего года подвели в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в оперативном совещании, организованном ОМВД России, где были подведены итоги работы за первые девять месяцев этого года. Согласно представленному отчету, с начала года в Чеховском отделе полиции наблюдается положительная динамика по многим направлениям.

В обсуждении также участвовали начальник ОМВД Азамат Батяев, глава управления уголовного розыска МВД РФ по Московской области Артур Озеров, руководитель следственного отдела по городскому округу Чехов Вера Хараева, председатель Чеховского городского суда Артур Трощило и помощник прокурора Максим Горячев.

Уровень раскрываемости административных правонарушений вырос на 14%, а число расследованных уголовных дел увеличилось на 27%. Также снизилось количество уличных преступлений и преступлений средней тяжести на 14% и 27% соответственно.

«Радует снижение количества преступлений в сфере информационных технологий и стопроцентная раскрываемость дел, связанных с незаконным оборотом оружия. Однако мы видим рост случаев мошенничества. Призываю жителей быть более внимательными при общении с незнакомыми номерами», — подчеркнул Михаил Собакин.

Также сообщается, что за нарушение миграционного законодательства были привлечены к ответственности 646 человек, из которых 222 были депортированы. Чеховский отдел МВД занимает шестое место среди муниципалитетов Подмосковья по раскрываемости преступлений с показателем 78,7%, что выше среднего уровня по области.

Одной из текущих задач остается увеличение штата полиции. Информация о вакансиях доступна на официальном сайте ОМВД.

По итогам совещания начальник ОМВД Азамат Батяев выразил благодарность сотрудникам за их слаженную работу и поблагодарил администрацию округа за содействие в поиске новых кадров для отдела. Он также вручил благодарственные письма и обозначил направления для дальнейшего совершенствования работы.

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