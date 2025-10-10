Итоги работы полиции за 9 месяцев подвели в Можайском округе

Расширенное совещание состоялось в отделе Министерства внутренних дел России «Можайский». Основной темой заседания стало подведение итогов служебной деятельности за девять месяцев текущего года и определение задач на предстоящий четвертый квартал.

Совещание посетили почетные гости — глава округа Денис Мордвинцев, председатель окружного совета депутатов Лидия Афанасьева заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Сергей Мизонов, заместитель Можайского городского прокурора, младший советник юстиции Анастасия Конькова.

На заседании наградили лучших сотрудников ОМВД. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма, а также присвоили очередные специальные звания.

Начальник штаба ОМВД подполковник внутренней службы Оксана Соловьева доложила об оперативной обстановке. Одним из важных достижений отдела «Можайский» стало сокращение на 15% количества совершаемых правонарушений по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Участники совещания также обсудили противодействие мошенническим схемам, разработав план профилактических мер и информирования жителей округа.

«Мошенники становятся все хитрее, мы стараемся оказывать всю необходимую и посильную помощь правоохранителям, для того чтобы уберечь наших жителей. Спасибо за вашу работу на благо округа!» — обратился к сотрудникам полиции Денис Мордвинцев.