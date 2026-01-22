Итоги работы полиции за 2025 год подвели в Домодедове

Совещание, посвященное результатам служебной деятельности за прошлый год, состоялось в УМВД России по городскому округу. В мероприятии участвовали руководство управления, сотрудники подразделений, представители надзорных органов и органов местного самоуправления.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева поблагодарила сотрудников полиции за службу и подчеркнула значимость их ежедневной работы для спокойствия жителей округа. Она отметила, что домодедовская полиция на высоком профессиональном уровне справляется с главной задачей — обеспечением безопасной среды.

На встрече обсудили итоги оперативно-служебной деятельности. Было отмечено, что значительная доля зарегистрированных тяжких преступлений по-прежнему связана с телефонным мошенничеством и преступлениями в сфере информационных технологий. Это направление остается одним из наиболее сложных и требует усиления профилактической и разъяснительной работы с населением.

Домодедовский городской прокурор Алексей Жоров подчеркнул, что важнейшим показателем эффективности работы правоохранительных органов является уровень доверия граждан. Он поблагодарил коллектив УМВД за ответственное отношение к службе.

В завершение мероприятия ряду сотрудников были присвоены очередные специальные звания, а также вручили ведомственные награды и благодарственные письма.