Итоги работы полиции за 2024 год подвели в Серпухове

В Серпухове состоялось заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги. В работе совета также приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков и городской прокурор Виталий Хрипунов.

На заседании депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы городского округа Серпухов. Конкурсная комиссия будет состоять из шести человек: троих представителей округа и трех назначенных губернатором Московской области. Окончательное решение о назначении главы округа будет принимать Совет депутатов.

Кроме того, начальник Управления МВД России «Серпуховское» Александр Самохин представил отчет о работе полиции в 2024 году. Он рассказал о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в муниципалитете. В отчете отмечено, что за год удалось добиться снижения числа преступлений: грабежей стало меньше на 12,5%, а краж, включая квартирные, — на 34%. Уровень раскрываемости преступлений составил 71,6%, что выше среднего показателя по Московской области.

По данным ведомственной статистики, деятельность управления оценивается как удовлетворительная. Управление заняло 21 место среди 45 подразделений МВД в Московской области.