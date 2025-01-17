Итоги работы полиции за 2024 год подвели на оперативном совещании в Чехове

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин принял участие в оперативном совещании ОМВД России, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2024 год.

По итогам прошедшего года отмечены положительные результаты работы правоохранительных органов округа. Количество расследованных дел увеличилось на 20,2%, а показатели раскрываемости преступлений превысили среднеобластные значения. Наблюдается снижение числа преступлений средней тяжести, разбойных нападений, квартирных краж и случаев незаконного оборота оружия.

Однако остается актуальной проблема преступлений мошеннической направленности, особенно в сфере информационных технологий. В связи с этим было отмечено, что требуется усиление просветительской работы среди населения для предотвращения подобных правонарушений.

За 2024 год сотрудники полиции обеспечили безопасность порядка 1000 мероприятий культурного, спортивного и религиозного характера. Примечательно, что ни на одном из них не было зафиксировано нарушений общественного порядка.

По итогам года ОМВД России по округу Чехов занял 15-е место среди подразделений Московской области.

Начальник ОМВД России по округу Чехов Азамат Батяев обозначил ключевые задачи на 2025 год, а именно: усиление профилактической работы с населением для предотвращения мошенничества, проведение регулярных рейдов по безопасности дорожного движения, активизация борьбы с незаконным оборотом наркотиков и выявление организаторов преступных группировок и пополнение личного состава отдела для повышения эффективности работы.

Глава округа Михаил Собакин поблагодарил сотрудников полиции за их вклад в обеспечение порядка и безопасности жителей округа и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку в решении поставленных задач.