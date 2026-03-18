Итоги работы полиции в 2025 году подвели в Серпухове

Депутаты отметили, что полиция выполняет задачи по охране правопорядка на должном уровне, а по ряду направлений удалось повысить эффективность работы.

На заседании также утвердили передачу в муниципальную собственность новой техники для очистки канализационных сетей, интерактивного оборудования для школ, формы для народных дружинников и аварийного здания бывшего общежития в Пущино.

Кроме того, утвердили трехлетний план приватизации. В него вошли 24 объекта: нежилые помещения, земельные участки и сооружения. Их вовлечение в оборот позволит использовать имущество с пользой для округа и поддерживать порядок на этих территориях.

В завершение председатель Совета депутатов Михаил Шульга поздравил с прошедшими днями рождения первого заместителя главы Руслана Богомолова и депутатов Вячеслава Орехова и Алексея Батогова.