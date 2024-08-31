Лучших учителей наградили на педагогической конференции в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ежегодная августовская педагогическая конференция состоялась в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. На мероприятии подвели итоги работы за прошедший учебный год и наградили лучших учителей округа.

Участие в педагогической конференции приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат Олеся Тыщенко, настоятель Знаменского храма в деревне Голубое Тихон Беляев, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и руководители образовательных учреждений.

За достижения в сфере образования 27 педагогов отметили благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства образования Московской области, главы муниципалитета, местного совета депутатов и управления образования округа.

«В этом году школы № 5 и № 4, лицеи № 8 и № 7, гимназия № 6 и Ложковская школа вошли в зеленую зону подмосковного рейтинга, что подтверждает высокий уровень подготовки наших учебных заведений. Именно они задают стандарты качества образования. Для меня большая честь наградить лучших педагогов за их выдающиеся достижения в сфере образования. Каждый учитель вносит свой уникальный вклад в будущее поколение. Желаю педагогам здоровья, вдохновения и успехов в новом учебном году!" — сказал Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В Солнечногорске в этом году благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках президентской программы капитального ремонта обновили школу № 5 и лицей № 1 имени Александра Блока. Также в День знаний двери откроет самая большая школа округа на 1375 мест в Голубом. В этом году почти 18 тысяч детей начнут обучение в образовательных учреждениях округа, из них 1876 — первоклассники.

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