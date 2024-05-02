Итоги работы подмосковных УК с начала года подвели в ГУСТ | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 22:54 Итоги работы подмосковных УК с начала года подвели в ГУСТ Пресс-служба ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ Московской области подвели итоги работы управляющих компаний с начала года. Наибольшее количество заявок касалось уборки подъездов, восстановления освещения на лестничных площадках, а также ремонта дверей и сломанных замков.

Больше всего заявок выполнили в Химках, Подольске и Люберцах, а в Шаховской, Черноголовке и Бронницах инспекторы зафиксировали рекордно низкое количество обращений.

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В качестве примера в ведомстве привели работу управляющих компаний в Химках. Там восстановили освещение в доме № 16 на улице Энгельса, покрасили фасад дома на Летчика Ивана Федорова в квартале Клязьма и отремонтировали двери в подъезде на улице Родионова, 9А.

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