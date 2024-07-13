Итоги работы по содержанию территорий с 8 по 12 июля подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 8 по 12 июля. В «Дайджест чистых дел» вошли ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов в 12 городских округах региона.

Как пояснили в ведомстве, в Котельниках загерметизировали швы и заменили краны горячего водоснабжения трубопровода в подвале дома № 3А микрорайона Южный. В Лосино-Петровском вывезли навалы крупногабаритного мусора с контейнерных площадок в деревнях Корпуса и Улиткино, а в Луховицах закрыли колодец вблизи автомобильной заправочной станции на улице Куйбышева.

Также ремонтные работы провели в Солнечногорске, Лобне, Талдоме и других городских округах Московской области.

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