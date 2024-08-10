Итоги работы по содержанию территорий с 5 по 9 августа подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 5 по 9 августа. В «Дайджест чистых дел» вошли восстановление кровли многоквартирного дома, уборка мусора, ремонт подъездов и детских площадок в 13 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Ступине рабочие полностью заменили резиновое покрытие детской игровой площадки у дома № 15 на улице Комсомольской. Под Чеховом устранили последствия грозы — убрали поваленное дерево у дома № 21 в поселке Васькино.

В Солнечногорске убрали территорию у контейнерной площадки, а также утилизировали порубочные остатки древесины вблизи дома № 2 в Колхозном переулке. А в городском округе Лосино-Петровский убрали мусорный навал на улице Первомайская.

Также различные виды работ провели в Клину, Реутове, Дубне, Домодедове и других округах Московской области.

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