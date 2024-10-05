Итоги работы по содержанию территорий с 30 сентября по 4 октября подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 30 сентября по 4 октября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт фасадов жилых домов, детских площадок и подъездов в 14 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Подольске специалисты устранили течь в подвале дома № 39 на Парковой улице, в Краснознаменске спилили аварийные деревья у дома № 10/1 на улице Связистов.

В Богородском городском округе отремонтировали резиновое покрытие детской площадки у дома № 39 на улице Ленина в городе Старая Купавна, а в Балашихе заменили асфальтовое покрытие около дома № 3 на Автозаводской улице в микрорайоне Железнодорожный.

Также различные работы провели в Серебряных Прудах, Раменском, Серпухове и других городских округах.

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