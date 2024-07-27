Итоги работы по содержанию территорий с 22 по 26 июля подвели в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 22 по 26 июля. В «Дайджест чистых дел» вошли восстановление кровли многоквартирного дома, уборка мусора, ремонт детских площадок.

Как пояснили в ведомстве, работы провели в 13 городских округах региона.

В Раменском привели в порядок контейнерную площадку и прилегающую к ней территорию в деревне Загорново, в Химках рабочие специалисты восстановили тротуарную плитку на улице 9 Мая, в Орехово-Зуево отремонтировали кровлю многоквартирного дома № 17 на Крупской улице.

Также различные виды работ провели в Истре, Павловском Посаде, Мытищах, Домодедове и других округах Московской области.

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