Итоги работы по содержанию территорий с 2 по 6 сентября подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы со 2 по 6 сентября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт детских площадок и подъездов в 11 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Рузе специалисты заменили качели на детской площадке во дворе дома № 5 Северного микрорайона, в Серпухове выкосили траву вдоль пешеходной зоны у дома № 144 на улице Ворошилов, в Серебряных Прудах отремонтировали резиновое покрытие на детской площадке у дома № 11 на улице Советской в поселке Успенский. В Красногорске отремонтировали подъезд дома № 10 на Институтской улице в рабочем поселке Нахабино.

Также различные виды работ провели в Лотошине, Одинцове, Кашире, Воскресенске и других округах Московской области.

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