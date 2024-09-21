Итоги работы по содержанию территорий с 16 по 20 сентября подвели в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 16 по 20 сентября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт детских площадок и подъездов в 15 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Подольске убрали навал бытовых отходов на площадке для отдыха около дома № 13А на проспекте 50-лет Октября в микрорайоне Климовск.

В Химках отремонтировали входную группа дома № 18Д на Речной улице в микрорайоне Фирсановка. А в рабочем поселке Серебряные Пруды отремонтировали игровые элементы детской площадки.

Также различные работы провели в Балашихе, Рузе, Дзержинском, Красногорске и других городских округах.

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