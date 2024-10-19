Итоги работы по содержанию территорий с 14 по 18 октября подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 14 по 18 октября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт фасадов жилых домов и кровель, детских площадок и подъездов в 11 городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, в Богородском городском округе спилили аварийные деревья у дома № 36 на Большой Московской улице в Старой Купавне, в Орехово-Зуеве осушили затопленный подвал в доме № 14 на Мадонской улице, в Кашире отремонтировали кровлю дома № 24к3 на Садовой улице.

Кроме того, отремонтировали два игровых элемента на детской площадке у дома № 90 на Верейской улице в деревне Колодкино под Рузой, а в Электростали восстановили декоративное освещение в сквере микрорайона Центральный в поселке Всеволодово.

Также различные работы провели в Серпухове, Власихе, и других городских округах.

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