Итоги работы по содержанию территорий с 11-15 ноября подвели в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 11 по 15 ноября. В «Дайджест чистых дел» вошли уборка мусора, ремонт подъездов, восстановление уличного освещение и другие работы в девяти городских округах региона.

Как рассказали в ведомстве, специалисты установили в Клину малые архитектурные формы около дома № 14 на Бородинском проезде, а в Солнечногорске в деревне Новая убрали мусор на контейнерной площадке. В деревне Молоди в Чехове восстановили разрушенный канализационный колодец на Совхозной улице.

В Одинцове отремонтировали входную группу жилого дома № 15 на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИССОК, в Балашихе восстановили уличное освещение во дворе домов № 12 и 13 в микрорайоне Дзержинского.

Также различные работы провели в Серпухове, Фрязино и других городских округах.