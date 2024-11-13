Итоги работы по нацпроекту «Культура» подвели в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели промежуточные итоги работы по национальному и региональным проектам. В регионе открываются модельные библиотеки, в театры и музеи закупается новое оборудование, а более девяти тысяч специалистов повысили свою квалификацию.

В ведомстве рассказали, что всего в регионе идет работа по национальному проекту «Культура» и региональным проектам «Культурная среда» и «Творческие люди».

В этом году выделили средства на капитальный ремонт двух школ искусств — в Ступине школа уже открыта, а в Балашихе откроется до конца этого года.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, федеральная поддержка в рамках национального проекта — это большие возможности для развития культурной жизни в регионе. Благодаря совместной работе с федеральными властями в Подмосковье обновляются и строятся новые школы искусств, культурные центры.

«Кроме того, при участии федерального финансирования проводим крупные музыкальные, театральные и литературные фестивали, на которые приезжают гости и участники со всей страны и из-за рубежа», — отметил Кузнецов.

Благодаря региональному проекту «Творческие люди Подмосковья» более девяти тысяч работников культуры прошли повышение квалификации.

Также за счет средств областного бюджета продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра в Протвине, домов культуры в Лосино-Петровском, Балашихе и Ступине.

В Подмосковье с начала года прошли также 85 творческих мероприятий в сфере образования и 14 крупных общеобластных праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Одним из самых ярких культурных событий стали фестиваль искусств Чайковского в Клину, музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» на площадке государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск».