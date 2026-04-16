Итоги работы отдела МВД за первый квартал подвели в Можайском округе

В отделе Министерства внутренних дел России «Можайский» 13 апреля прошло расширенное оперативное совещание. На нем подвели итоги работы органов внутренних дел за первый квартал 2026 года.

В мероприятии приняли участие глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, начальник Управления по организации работы с личным составом Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области подполковник полиции Александр Ковылов, начальник отдела Министерства внутренних дел России «Можайский» полковник полиции Юрий Воронин и Можайский городской прокурор старший советник юстиции Даниил Гаврилов.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, проявленные инициативу и усердие ряд сотрудников отметили ведомственными наградами. С основным докладом об оперативной обстановке выступила начальник штаба отдела подполковник внутренней службы Оксана Соловьева.

Она привела статистику: на 56% меньше поступило заявлений и сообщений о правонарушениях и преступлениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря комплексу оперативно-профилактических мероприятий, включая рейды «Нелегал», направленные на миграционный контроль, акции «Чистое поколение» и другие профилактические меры.

Участники совещания обсудили результаты выполнения плановых показателей и задачи на новый период. Ключевым фактором успеха назвали дальнейшее укрепление межведомственного взаимодействия.

Начальник отдела Министерства внутренних дел Юрий Воронин отметил высокий уровень координации между ведомствами и выразил уверенность, что заданный темп совместной работы сохранят и во втором квартале 2026 года.