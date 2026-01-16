Итоги работы ОМВД за 2025 год подвели в Можайском округе

Расширенное совещание, посвященное результатам служебной деятельности полиции, прошло 15 января. Участники встречи также обсудили приоритетные задачи на предстоящий период.

Совещание состоялось в отделе МВД России «Можайский». В нем приняли участие представители администрации округа, правоохранительных органов и надзорных ведомств.

В ходе мероприятия отметили сотрудников органов внутренних дел, проявивших инициативу и усердие при исполнении служебных обязанностей. Им вручили ведомственные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

С докладом об оперативной обстановке выступила начальник штаба ОМВД Оксана Соловьева. По ее словам, в округе зафиксировали снижение количества правонарушений на 26%. Положительные результаты показали оперативно-профилактические мероприятия, в том числе «Нелегал» и «Чистое поколение».

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова отметила, что взаимодействие администрации и ОМВД выстроено системно. Она подчеркнула, что совместную работу по обеспечению безопасности жителей планируют продолжить.

В завершение совещания участники обсудили выполнение плановых показателей и подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между администрацией, правоохранительными органами и общественностью.