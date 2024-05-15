Итоги работы Общественной палаты за 4 года подвели в Мытищах | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 21:24 Итоги работы Общественной палаты за 4 года подвели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В городском округе Мытищи состоялось итоговое заседание Общественной палаты действующего созыва. На нем обсудили результаты совместной работы за четыре года.

По словам председателя муниципальной Общественной палаты Игоря Савоша, этот созыв — один из сильнейших за последние годы.

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Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил присутствующих за их отличную работу. В рамках заседания состоялось торжественное награждение.

За четыре года общественники провели 86 выездных комиссий, 97 мониторингов, 180 встреч и консультаций с жителями, организовали 80 городских мероприятий и три фестиваля дружбы народов. Они также активно собирали и отправляли посылки бойцам на передовую, передав семь тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов.

«Начинается формирование нового состава Общественной палаты. Уверена, он будет продолжать те традиции, которые были заложены предшественниками. Мы всегда рады тем, кто работает с нами на результат для любимого округа», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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