Итоги работы Общественного огорода подвели в Павловском Посаде

В парке Павловского Посада завершает работу Общественный огород. В рамках проекта в нем выращивали разные овощи.

Активистам удалось вырастить пять тыкв, более 10 кабачков, грядку гороха, несколько кустов фасоли, кукурузу, подсолнухи и другие культуры. Дарами угощали помощников.

«Наша особая гордость — десять экзотических ежиков — африканских огурцов — или киван. Одним словом, отлично потрудились. На радость себе — на потеху другим! Теперь многие посетители нашего парка знают, что огурец бывает с рогами», — добавила директор парка Павловского Посада Ольга Петренко.

Итоги проекта подвели в рамках мероприятий выходного дня. Для гостей парка также организовали кросс и концерт группы «Похищение Европы».

Кроме того, здесь приготовили варенье из даров паркового огорода. Также все желающие могли принять участие в мастер-классе по созданию поделок из тыквы, веселых стартах и викторине. Работала и спортивная выставка.