Итоги работы научно-технического совета за 2024 год подвели в Серпухове

В Серпухове прошло расширенное заседание научно-технического совета, на котором подвели итоги прошедшего года и наметили планы на текущий. На мероприятии также наградили тех, кто внес значимый вклад в развитие наукограда.

Расширенное заседание прошло под председательством руководителя совета, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Алексея Царькова.

На текущий год в совете наметили одну из ключевых задач: создание интегрированной системы образования, которая будет представлять собой Серпуховский Научно-технологический университет «Интеграция». Вуз станет частью кампуса мирового уровня.

Помимо этого, в муниципалитете продолжат создавать все условия, чтобы привлечь талантливую молодежь, абитуриентов, научных работников и преподавателей из других регионов России.

Отметим, что в этом году в Серпухове проведут расширенные выездные заседания совета. По словам главы округа Сергея Никитенко, следующее состоится в марте в Пущине.