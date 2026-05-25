Сегодня 11:46 Итоги работы народной программы «Единой России» за 5 лет подвели в Реутове

Во всех муниципалитетах Подмосковья проходят отчетные форумы, посвященные реализации народной программы партии «Единая Россия». Один из таких форумов — «Доверие» — состоялся в Реутове на площадке центра культуры и искусств.

Участники подвели итоги работы за последние пять лет и обсудили новые предложения жителей. «В диалоге с жителями мы определили приоритеты. За пять лет построили сразу три важных объекта — школу на 1100 мест, поликлинику, детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью свыше трех тысяч квадратных метров. До конца года достроим Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которую тоже очень ждут», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

За пять лет в экономику Реутова удалось привлечь около 118 миллиардов рублей инвестиций и создать порядка девяти тысяч рабочих мест. По словам Игоря Брынцалова, этому способствовали региональные меры поддержки бизнеса, включенные в народную программу.

Участие в форуме также принял глава Балашиха Сергей Юров, ранее возглавлявший Реутов. «Я 14 лет здесь работал на разных должностях, в том числе последние три года — главой. Я очень хорошо знаю и город, и его специфику. Мы с командой тогда начинали многие проекты, в том числе Фабричный пруд, детский центр „Изобретариум“. Сейчас в городе уже три „Изобретариума“, а пруд стал центром притяжения реутовчан. Многое сделано, но есть и новые запросы. Все они станут частью новой народной программы „Единой России“», — отметил Сергей Юров.

Сейчас жители Реутова уже направили более двух тысяч предложений. Среди них — идеи по благоустройству дворов, созданию скверов и общественных пространств.

Сбор инициатив продолжается через общественные приемные, горячую линию и специальные «программные мастерские», открытые на предприятиях Реутова и Балашихи.