Итоги работы Народной дружины подвели в Богородском округе

В начале февраля в центре «Про Молодежь» состоялась встреча, на которой обсудили результаты работы Народной дружины в 2024 году. Данная инициатива, появившаяся в Богородском округе в декабре 2018 года, стала важной частью системы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

С момента создания дружины ее участники активно взаимодействуют с правоохранительными органами, принимая участие в различных мероприятиях и рейдах. На протяжении прошедшего года добровольцы обеспечивали безопасность более чем на 300 массовых мероприятиях.

Заместитель начальника Управления региональной безопасности и командир Народной дружины Богородского округа Михаил Пичугин отметил, что в составе дружины сейчас состоит 161 человек, среди которых много ветеранов Вооруженных сил, органов внутренних дел и МЧС.

В ходе мероприятия новички, а это 50 человек, получили удостоверения и были приветствованы за вступление в ряды дружины. За достижения в работе благодарственные письма вручили от главы округа. Кроме того, участники познакомились с новой формой, которая теперь доступна в зимнем и летнем вариантах.

Для желающих стать частью дружины предусмотрены требования: необходимо быть совершеннолетним и не иметь судимостей. Обращаться следует в Управление региональной безопасности.