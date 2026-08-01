Итоги работы МФЦ за полгода обсудили на совещании в Чехове

Темами встречи также стали подготовка к выборам, бюджет округа, ликвидация незаконных площадок для контейнеров и готовность к новому учебному году. Оперативное совещание провел глава округа Михаил Собакин.

Глава муниципалитета подчеркнул, что выборы в Государственную думу и Московскую областную Думу — одно из главных политических событий года. Задача власти — обеспечить комфортное прохождение процесса для жителей.

По словам начальника управления развитием отраслей социальной сферы администрации округа Ольги Щукиной, будут доступны несколько форм голосования: дистанционное электронное, на участке, на дому и на удаленных территориях.