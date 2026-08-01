Итоги работы МФЦ за полгода обсудили на совещании в Чехове
Темами встречи также стали подготовка к выборам, бюджет округа, ликвидация незаконных площадок для контейнеров и готовность к новому учебному году. Оперативное совещание провел глава округа Михаил Собакин.
Глава муниципалитета подчеркнул, что выборы в Государственную думу и Московскую областную Думу — одно из главных политических событий года. Задача власти — обеспечить комфортное прохождение процесса для жителей.
По словам начальника управления развитием отраслей социальной сферы администрации округа Ольги Щукиной, будут доступны несколько форм голосования: дистанционное электронное, на участке, на дому и на удаленных территориях.
За первое полугодие прирост доходов бюджета от налогов составил более 12%. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Чехове запущен единственный в России терминал компании «Единый оператор», способный принять более 20 тысяч контейнеров.
Он оснащен инспекционно-досмотровым оборудованием, что важно для безопасности. Две незаконные площадки уже устранили, собственникам двух других выписали штрафы по 500 тысяч рублей.
Также обсудили подготовку к 1 сентября и работу многофункциональных центров. Совещания в таком формате проходят регулярно. Они помогают оперативно разбирать актуальные вопросы, влияющие на качество жизни жителей округа.