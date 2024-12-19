Итоги работы юнармейских отрядов за 2024 год подвели в Солнечногорске

Семинар руководителей юнармейских отрядов муниципалитета прошел в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске. Участники подвели итоги работы за 2024 год, а также обсудили планы на будущее.

Юнармейцы активно изучают историю своего края и России, работают с ветеранами, ухаживают за братскими могилами и мемориалами, а также принимают участие в различных государственных праздниках и мероприятиях.

«В этом году мы сделали акцент на участие в региональных военно-патриотических играх. В нашем регионе проводится около 10 таких мероприятий в год, и все они отличаются высоким уровнем организации. Мы приняли решение в 2025 году создать сводный отряд для участия в подобных играх», — подчеркнул начальник Штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Александр Сорокин.