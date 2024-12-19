Итоги работы юнармейских отрядов за 2024 год подвели в Солнечногорске
Семинар руководителей юнармейских отрядов муниципалитета прошел в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске. Участники подвели итоги работы за 2024 год, а также обсудили планы на будущее.
Юнармейцы активно изучают историю своего края и России, работают с ветеранами, ухаживают за братскими могилами и мемориалами, а также принимают участие в различных государственных праздниках и мероприятиях.
«В этом году мы сделали акцент на участие в региональных военно-патриотических играх. В нашем регионе проводится около 10 таких мероприятий в год, и все они отличаются высоким уровнем организации. Мы приняли решение в 2025 году создать сводный отряд для участия в подобных играх», — подчеркнул начальник Штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Александр Сорокин.
В ходе семинара Александр Сорокин отметил грамотами наиболее отличившихся юнармейцев и руководителей отрядов, отметив их выдающиеся достижения и вклад в развитие движения.
«Юнармейское движение — это не только возможность для молодежи развивать лидерские качества и патриотизм, но и важный вклад в будущее нашей страны. Мы гордимся тем, что в нашем округе есть такие инициативные и целеустремленные ребята, и будем продолжать поддерживать их стремления и достижения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
На данный момент в Солнечногорске функционирует 16 юнармейских отрядов, общей численностью около 500 человек. Это отряды, действующие при общеобразовательных учреждениях и военно-патриотических клубах.