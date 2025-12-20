Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

С 15 по 19 декабря инспекторы министерства по содержанию территорий и управляющие компании Подмосковья провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Например, в Истре устранили навал стройотходов в поселке Агрогородок около дома № 12. На детских спортивных площадках в Зарайске отремонтировали ограждения, работы провели на Московской улице около дома № 108 и улице Благоева рядом с домом № 6. Между домами № 12 на Новом шоссе и № 10 на Госпитальной улице в Долгопрудном восстановили газон.

Также рабочие обновили плитку во входной группе подъезда дома № 12 в Южном микрорайоне в Котельниках. В Мытищах проложили тротуары и заменили асфальтовое покрытие на Индустриальной улице вблизи дома № 3К2 после земляных работ.

В Лосино-Петровском входные арки и фонарные торшеры украсили новогодними гирляндами вдоль пешеходной зоны на Петровском бульваре от дома № 2 до дома № 6а. В Егорьевске — посадили ель в деревне Старое.