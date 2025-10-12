Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

С 6 по 10 октября инспекторы министерства по содержанию территорий и управляющие компании Подмосковья провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Например, в Воскресенске была восстановлена кирпичная кладка оголовков дымовых и вентиляционных каналов дома № 1 на 2-м Школьном переулке. Новую игровую площадку с безопасным покрытием оборудовали на Восточной улице в деревне Ботово Черноголовки.

На улице Ленина поселка Нахабино в Красногорске у дома № 1 общими усилиями УК и министерства был уложен асфальт основания контейнерной площадки, в Павловском Посаде на 1-й Пушкинской улице в доме № 28 — проведен ремонт кровли.

В Чехове специалисты загерметизировали межпанельные швы дома № 27 на улице Полиграфистов, а в доме № 177 по улице 3-го Интернационала в Ногинске восстановили оконные перемычки.

Также на прошедшей неделе в Щелкове была завершена реконструкция и благоустройство сквера на Советской улице, а во Фрязине — отремонтированы игровые элементы на детской площадке у дома № 29 на улице Полевой.