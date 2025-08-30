Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

За прошедшую неделю инспекторы министерства по содержанию территорий и управляющие компании Подмосковья провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования. Работы прошли в восьми округах.

Например, новый асфальт уложили на улице Крупской в Мытищах, а в Электрогорске провели ремонт ограждения и детской площадки на улице Некрасовка у дома № 28.

Также на улице Некрасовка у дома № 4/1 в Подольске убрали навалы мусора, а в Серпухове отремонтировали ступени в доме № 82 на Советской улице.

В Лосино-Петровском прошел ремонт мест общего пользования в доме № 8 поселка Аничково. Приборы освещения заменили в домах № 8, 24 и 28 по Успенской улице в Красногорске.

На Школьной улице в Ивантеевке рабочие отреставрировали цоколь дома № 6, а на Лунной улице в доме № 29 в Домодедове отремонтировали лифт в подъезде № 3.