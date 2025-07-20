Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

За прошедшую неделю инспекторы министерства по содержанию территорий и управляющие компании Подмосковья провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кровлю дома № 11 на Полевой улице отремонтировали во Фрязине, в Павловском Посаде починили элементы на игровой площадке около дома № 39 по улице Южная.

Также в Волоколамске в деревне Судниково рабочие заменили систему отопления в подъезде дома № 1 на Школьной улице. Ремонт фонтана состоялся в Троицком сквере в Можайском округе.

В Орехово-Зуевском провели работы по подсыпке грунта и восстановлению асфальта у дома № 47 по улице Урицкого. В Рузе обновили балконную плиту дома № 2 в поселке Космодемьянский.

Помимо этого, в Лобне был опилен сухостой на улице Научный городок, а в поселке Новоклемово Серебряных Прудов заделали ямы на парковках.